Alexander Isak tvåmålsskytt – snabbaste på 15 år

Alexander Isak har tangerat sitt målfacit från i fjol – redan efter tre matcher.

Samtidigt blev svensken den snabbaste tvåmålskytten för Liverpool på 15 år.

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Alexander Isak fick utstå en hel del kritik för sin insats mot Nottingham Forest i den senaste omgången, trots att svensken stod för ett mål i matchen.

”Trots sitt mål ser Isak fortfarande ut som en skugga av sitt forna jag. En riktigt svag insats i första halvlek, där han hade svårt att göra något avtryck på matchen”, skrev ESPN efter matchen och gav Isak sex av tio i betyg.

BBC menade att Isak ”tog revansch för en lätt glömd första halvlek genom att göra kvitteringen efter en timmes spel” och gav svensken en sjua.

Inför bortamötet mot nykomlingen Ipswich Town under fredagen fick Alexander Isak återigen chansen i startelvan för Liverpool. Svensken tackade för förtroendet genom att sätta 1–0 redan efter fem minuter.

När tio minuter passerat gjorde Isak matchens andra mål efter att ha fintat bort Ipswich försvaret och målvakten. 2–0 blev också slutresultatet på Portman Road, vilket är Liverpools första seger för säsongen.

Alexander Isak redan nu gjort lika många mål den här säsongen som under hela fjolåret. De dubbla fullträffarna efter nio minuter mot Ipswich var också de två snabbaste målen som någon Liverpool-spelare mäktat med sedan Maxi Rodriguez satte två bollar i nät efter sju minuter mot Fulham i maj 2011.

Den svenska landslagsanfallaren spelade 64 minuter mot Ipswich Town innan han blev utbytt.