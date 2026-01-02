Jesse Lingard: ”Jag var en av de bästa i ligan”

Jesse Lingard lämnade Premier League 2023 för Sydkorea.

Nu talar den tidigare Manchester United-spelaren ut om tiden i England.

– Jag var förmodligen en av de bästa spelarna i ligan, säger han i en intervju med Sky Sports.

Foto: Alamy

Jesse Lingard tog sig fram i Manchester Uniteds akademiverksamhet och var en omtalad talang för flera år sedan. Nu har engelsmannen funnit sig i den koreanska FC Seoul.

I en intervju med Sky Sports berättar Lingard om tiden i Manchester United och alla klubbar han representerat i Premier League. 33-åringen hade efter en lyckad lånesejour i West Ham återvänt till United.

– Det var 2021 jag lämnade (Manchester United) och som sagt hade jag varit där sedan jag var sju år gammal och med killarna och anläggningarna där, man känner alla från en så ung ålder, säger han till Sky Sports och fortsätter:

– Självklart har jag haft olika tränare och olika tränare kommer att spela med dig eller inte spela med dig – det är förståeligt. Som spelare vill man spela varje match så självklart ville jag spela.

Lingard menar att han förtjänat att spela mer efter sin lyckade tid hos Londonklubben.

– Jag känner att efter West Ham-låneperioden den säsongen, när jag kom tillbaka, kände jag att jag förtjänade att spela. Jag var förmodligen en av de bästa spelarna i ligan i West Ham, på den tiden. Jag förtjänade nog att åka till EM, om jag ska vara rättvis.

Engelsmannen ser tillbaka på tiden med glimten i ögat.

– Men som sagt, allt händer av en anledning och att komma tillbaka och spela lite här, lite där – man vill spela varje match. Ibland vet man när ens tid är ute och man vet när det är dags att lämna, avslutar han.