JUST NU: Isak målskytt – när Liverpool kryssade

Liverpool ställdes mot Nottingham Forest.

Det slutade 2–2.

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Under lördagen tog Liverpool emot Nottingham Forest i Premier League. Liverpool kom från ett kryss i premiären mot Newcastle och jagade säsongens första seger.

Det blev däremot en mardrömsstart på matchen för Liverpool. Nottingham Forest satte 1–0 i den 24:e minuten genom Dan Ndoye.

I den andra halvleken dröjde det en kvart innan hemmalaget kvitterade. Då var det svenske Alexander Isak som klev fram och satte sitt första mål för säsongen.

Kort senare återtog Forest ledningen efter att Morgan Gibbs-White tagit vara på en straffspark. Men Liverpool svarade återigen när Victor Munoz kvitterade med åtta minuter kvar.

Matchen slutade 2–2 och det blev Liverpools andra kryss i ligan.

Startelvor:

Liverpool: Alisson – Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Muñoz, Wirtz, Gakpo – Isak.

Nottingham: Sels – Cunha, Milenkovic, Murillo – Aina, Schlager, McAtee, Williams – Ndoye, Gibbs-White – Jesus.