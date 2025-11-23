Arsenal sänkte Tottenham – Eze med hattrick

Arsenal vann mot Tottenham i Premier League.

Matchen slutade 4–1.

Foto: Alamy

Under söndagen spelades säsongens första North London Derby i Premier League. Arsenal tog emot Tottenham Hotspur på Emirates Stadium i London.

När startelvorna presenterades stod det klart att Viktor Gyökeres inte fanns med i Arsenals matchtrupp och missar därmed derbyt.

I Tottenham var Lucas Bergvall tillbaka efter en tidigare huvudskada. Tränaren Thomas Frank valde att inte starta honom direkt utan inledde på bänken.

När derbyt väl var i gång var det hemmalaget i rött som tog ledningen. Leandro Trossard spelades fram av Mikel Merino och belgaren smällde in 1–0 i den 35:e minuten.

Med drygt fyra minuter kvar av den första halvleken utökade Arsenal genom Eberechi Eze. I den andra akten slog Eze till direkt och utökade till 3–0.

I den 55:e minuten reducerade Spurs till 3–1 genom Richarlison – men det vände snabbt tillbaka i Arsenals favör.

I den 76:e minuten fullbordade Eze sitt hattrick, vilket blev hans första i sin seniorkarriär.

4–1 räckte för en seger och Arsenal är fortsatt tabelletta i Premier League.

Startelvor:

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori – Zubimendi, Rice, Eze – Saka, Merino, Trossard

Tottenham: Vicario – Spence, Romero, van de Veen, Danso, Udogie – Bentancur, Palhinha – Odobert, Richarlison, Kudus