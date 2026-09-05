JUST NU: Gudmundsson gör comeback för Leeds United

Gabriel Gudmundsson är tillbaka efter en skada.

Svensken finns med i startelvan när Leeds ställs mot Brighton.

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Gabriel Gudmundsson skadade sig i samband med en träningsmatch mot Liverpool i början av augusti. Svensken har därför missat de två första omgångarna av årets Premier League-säsong.

Nu är vänsterbacken från Halmstad tillbaka.I samband med bortamatchen mot Brighton & Hove Albion återtar Gudmundsson platsen på vänsterkanten för Leeds United.

I hemmalaget Brighton finns i vanlig ordning landslagskollegan Yasin Ayari med från start.