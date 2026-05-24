Isak-beslut inför sista omgången
Liverpool ställs mot Brentford i Premier League.
Alexander Isak är bänkad.
Det har funnits frågetecken kring Alexander Isaks status. I Liverpools senaste match mot Aston Villa saknades svensken i truppen på grund av en mindre känning.
Inför den avslutande omgången i Premier League återfinns Isak på Liverpools bänk.
Mohamed Salah och Andy Robertson gör sin sista match i klubben och är med från start.
Matchen startar 17.00.
Startelvor:
Liverpool: Alisson – Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.
Brentford: Kelleher – Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter – Janelt – Ouattara, Henderson, Jensen, Schada – Thiago.
