Romano: USA-flytt klar för Casemiro

Casemiro lämnade Manchester United efter säsongen.

Nu verkar brassen ha hittat en ny klubbadress.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano är han klar för MLS.

Foto: Bildbyrån

Casemiro, 34, meddelade under våren att det inte blir någon förlängning i Manchester United. Tidigare har det spekulerats om att Inter Miami skulle bli mittfältarens nästa klubbadress, vilket även verkar bli fallet.



Enligt transfergurun Fabrizio Romano är en överenskommelse på plats mellan samtliga parter, och Casemiro väntas skriva på ett kontrakt med klubben inom kort.



Således ser det ut som att brassen blir lagkamrat med både Lionel Messi och Luis Suarez, bland andra.



Inatt spelade Casemiro 90 minuter för Brasilien i VM-matchen mot Haiti. Brassarna vann komfortabelt med 3–0.