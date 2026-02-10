Svaga sviten fortsätter – Spurs föll på hemmaplan

Tottenham tog emot Newcastle i Premier League.

”Magpies” vann med 2–1.

Tottenham Hotspur har haft en tung svit i Premier League. Spurs hade inte tagit en seger på de senaste sju matcherna i ligan och under tisdagen tog de emot Newcastle United, som inte hade vunnit på fyra matcher.

När elvorna presenterades stod det klart att Anthony Elanga startar i Newcastle. För Spurs del ersätter Radu Drăgușin den avstängde kaptenen Cristian Romero

Den första halvleken såg ut att förbli mållös men Joe Willock lyckades stänka in bollen i den 44:E minuten. Målet dömdes senare bort efter en VAR-granskning. ”Magpies” replikerade kort senare genom Malick Thiaw som var påpasslig i Spurs straffområde och petade in en retur. 1–0 till Newcastle.

När den första halvleken summerades hade Tottenham inte ett enda skott på mål.

I den andra halvleken svarade Spurs på underläget. I den 64:e minuten satte Archie Gray kvitteringen. Men det varade inte länge innan Newcastle återtog ledningen efter att Jacob Ramsey gjort 2–1.

Med kvarten kvar fick Anthony Elanga lämna planen och ersattes av Jacob Murphy.

Matchen slutade 2–1 till Newcastle och det var märkbart upprört på bland Tottenhams hemmasupportrar. Spurs landar på en 16:E plats efter förlusten medan Newcastle lägger sig på en tillfällig tiondeplats.



