JUST NU: Så startar Manchester City mot Nottingham

Boxing Day fortsätter. Manchester City kan tillfälligt kliva upp i serieledning i Premier League.

För det krävs seger borta mot Nottingham Forest med avspark klockan 13.30.

Foto: Bildbyrån



Nottingham Forest tar emot Manchester City på City Ground under lördagen. Gästerna kan vid seger gå om Arsenal och ta över serieledningen i Premier League. Åtminstone tillfälligt.

Inför jul varnade City-tränaren Pep Guardiola för att spelare som kom tillbaka från ledigheten i sämre fysisk form riskerade att petas. Några sådana förändringar blir det dock inte – spanjoren väljer att ställa upp med samma startelva som i den senaste ligamatchen mot West Ham.

Ett positivt besked för City är att Rodri är tillbaka i matchtruppen och tar plats på bänken.

Startelvor:



Nottingham: John Victor – Savona, Milenkovic, Murillo, Williams – Dominguez, Anderson – Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi – Igor Jesus

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Nico, Bernardo, Reijnders – Foden, Cherki, Haaland