JUST NU: Så startar Manchester City mot Nottingham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Boxing Day fortsätter. Manchester City kan tillfälligt kliva upp i serieledning i Premier League.
För det krävs seger borta mot Nottingham Forest med avspark klockan 13.30.
Nottingham Forest tar emot Manchester City på City Ground under lördagen. Gästerna kan vid seger gå om Arsenal och ta över serieledningen i Premier League. Åtminstone tillfälligt.
Inför jul varnade City-tränaren Pep Guardiola för att spelare som kom tillbaka från ledigheten i sämre fysisk form riskerade att petas. Några sådana förändringar blir det dock inte – spanjoren väljer att ställa upp med samma startelva som i den senaste ligamatchen mot West Ham.
Ett positivt besked för City är att Rodri är tillbaka i matchtruppen och tar plats på bänken.
Startelvor:
Nottingham: John Victor – Savona, Milenkovic, Murillo, Williams – Dominguez, Anderson – Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi – Igor Jesus
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Nico, Bernardo, Reijnders – Foden, Cherki, Haaland
Den här artikeln handlar om: