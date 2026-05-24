Sunderland säkrar Europaspel – sänkte Chelsea

Sunderland ska spela Europa League.

Detta efter att ha besegrat Chelsea i den sista Premier League-omgången.

Inför den sista omgången stod en Europaplats på spel för Sunderland, som var nykomlingar inför säsongen i Premier League.

Sunderland tog emot Chelsea där det inför matchen skiljde en poäng mellan lagen.

Hemmalaget tog ledningen i den 25:e minuten och fem minuter in i den andra utökade de till 2–0. Chelsea reducerade i den 56:e minuten genom Cole Palmer.

Chelsea lyckades inte vända på matchen och Sunderland tog en seger som skickar de till Europaspel för första gången sedan 1974.

– Jag har inga ord. Det är otroligt. Vecka efter vecka, dag efter dag, det hårda arbetet från alla i klubben… Jag är så tacksam. Vi uppnådde något som ingen trodde på, säger Sunderland-kaptenen granit Xhaka enligt Sky Sports.

Förutom Sunderland, kommer Bournemouth spela EL samtidigt som Brighton får kvala till Conference League.