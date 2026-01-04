Toppmöte i Manchester – här är startelvorna

Toppmöte i Manchester denna söndagskväll.

Manchester City tar emot Chelsea.

Inför matchen så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Det vankas toppmöte i Premier League i kväll då Manchester City tar emot Chelsea.

City är pressade att vinna för att inte tappa mark mot serieledarna Arsenal, samtidigt behöver poäng i kampen om en Champions League-plats.

Inför den stundande toppmatchen så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Manchester City: Donnarumma – Nunes – Dias – Gvardiol – O´Reilly – Silva – Rodri – Reijnders – Cherki – Foden – Haaland.

Chelsea: Jörgensen – Acheampong – Chalobah – Badiashile – Gusto – James – Fernandez – Estevao – Palmer – Neto – Pedro.