Toppmöte i Manchester – här är startelvorna

Toppmöte i Manchester denna söndagskväll.
Manchester City tar emot Chelsea.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.
Det vankas toppmöte i Premier League i kväll då Manchester City tar emot Chelsea.
City är pressade att vinna för att inte tappa mark mot serieledarna Arsenal, samtidigt behöver poäng i kampen om en Champions League-plats.
Inför den stundande toppmatchen så har nu startelvorna släppts.
STARTELVOR:
Manchester City: Donnarumma – Nunes – Dias – Gvardiol – O´Reilly – Silva – Rodri – Reijnders – Cherki – Foden – Haaland.
Chelsea: Jörgensen – Acheampong – Chalobah – Badiashile – Gusto – James – Fernandez – Estevao – Palmer – Neto – Pedro.
