Klart: Ange Postecoglou sparkas av Nottingham

Ange Postecoglou har gjort sitt i ännu en Premier League-klubb.

Nottingham Forest meddelar idag att han fått sparken.

Detta kort efter 3–0-förlusten mot Chelsea.

Foto: Bildbyrån

Ange Postecoglou fick som bekant lämna Tottenham Hotspur efter fjolårssäsongen.

Nyligen återvände dock tränaren till Premier League, detta då han tog över Nottingham Forest.

Nu står det dock klart att hans tid i den anrika klubben är över.

Nottingham Forest förlorade nu idag med 3–0 hemma mot Chelsea och förlusten femte på sex matcher under 60-åringen i Premier League.

Detta blev även droppen för klubbens sportsliga ledning.

”Nottingham Forest kan bekräfta att efter en serie av svaga resultat och prestationer så har Ange Postecoglou avskedats från sina uppgifter som huvudtränare med omedelbar verkan”, skriver klubben via X.