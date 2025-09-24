Klart: Krisklubben agerar – gör om i sportsliga organisationen

Aston Villa krisar i Premier League och nu väljer man att göra om i den sportsliga organisationen.

Monchi lämnar rollen som ”President of football” för en rådgivande roll.

Han ersätts av Roberto Olabe.

Aston Villa har haft en riktigt tuff start på säsongen och ännu så har man inte vunnit i Premier League.

Krisklubben från Birmingham väljer nu att agera genom att förändra i sin sportsliga organisation.

Monchi lämnar sin roll som ”President of football” för att istället ta en rådgivande roll och han ersätts av Roberto Olabe.

– Först vill jag tacka Monchi för hans hårda arbete och ovärderliga bidrag som chef för fotbollsverksamheten under en spännande period i Aston Villa. Hans engagemang och vision har direkt bidragit till klubbens senaste framgångar, med att nå kvartsfinalen i Champions League samt kvalificera sig för Europa under tre säsonger i rad, säger Aston Villas ordförande Nassef Sawiris via klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi är mycket glada över att Roberto ansluter till Aston Villa. Han har byggt upp ett rykte som någon som kan upptäcka talanger som kan utvecklas och vi ser fram emot att stötta honom i att uppnå de ambitioner vi har för V Sports och Aston Villa.