Holland-experten: ”Absolut skit”

Nederländerna leder med 2–0 mot Sverige i paus.

Men Holland-experten Matthijs Klerkx sågar laget.

– Verbruggen håller oss i ledning, säger han till FD.

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Sverige fick en mardrömsstart på mötet med Nederländerna. Redan efter en kvart stod det 2–0 till ”Di Oranje” – vilket även stod sig till halvtidsvisslan.



Men trots att Nederländerna går till halvtid med en tvåmålsledning är den holländska experten från Soccernews, Matthijs Klerkx, kritisk till Ronald Koemans landslags första 45 minuter.



– Dumfries spelar skitdåligt i försvarsspelet. Van Hecke är inte heller bra och det är Verbruggen som håller oss i ledning, säger han till FotbollDirekt.



Trots missnöjet pekar Klerkx ut en holländsk nyckelspelare i den första halvleken. Frankie De Jong, som kom till spel trots oroligheterna efter en kollision på träning, är bäst på plan, menar han.



– De Jong är överlägset den bästa spelaren på plan, både när Nederländerna har bollen och när någon i anfallet förlorar den.



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