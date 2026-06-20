VM inatt: Behov av poäng och kärt återseende

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

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Ecuador möter Curacao i jakten på sin första seger i detta världsmästerskapet. Tidigt imorgon bitti kommer dessutom Sveriges grupp – Grupp F – att spela färdigt den andra guppspelsomgången då Tunisien möter Japan. Här är allt du behöver veta inför nattens matcher!

Så spelas VM inatt

Ecaduor – Curacao

Arena: Arrowhead Stadium, Missouri

Arrowhead Stadium, Missouri Datum: 21 juni

21 juni Avsparkstid: 02:00 (svensk tid)

02:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Tunisien – Japan

Arena: Estadio Monterrey, Mexiko

Estadio Monterrey, Mexiko Datum: 21 juni

21 juni Avsparkstid: 06:00 (svensk tid)

06:00 (svensk tid) Streaming: SVT Play

Förutsättningar

Curacao hade en tung inledning på turneringen när Tyskland körde över den lilla ö-nationen med hela 7–1. Ecuador hade också en tung inledning och föll med uddamålet mot Elfenbenskusten. Båda lagen går in i matchen i starkt behov av poäng och Ecuador är stor favorit med tanke på att nationen målats upp som lite av en ”dark horse” inför turneringen.



I Sveriges Grupp F är det Tunisien och Japan som även dem är i starkt behov av tre poäng. Tunisien blev som bekant överkörda av Sverige i premiären, medan Japan kryssade mot Nederländerna. Lägg märke till att Sveriges storseger i premiären nu är som bortblåst i form av målskillnad, eftersom Blågult föll med 5–1 mot Nederländerna under lördagskvällen.

Håll ett öga på

Tahith Chong är kanske Curacaos största stjärna. 26-åringen är visserligen född på Curacao, men sedan uppväxt i Nederländerna under stora delar av sitt liv. Som 10-åring anslöt han till Feyenoords akademi. Därefter tillhörde han Manchester United fram till 2022, och har sedan dess inte riktigt fått det att lyfta på den högsta nivån. Till vardags spelar han för Sheffield United, i engelska The Championship.

Visste du att?

Trots att Sverige föll så stort mot Nederländerna har Graham Potters landslag så gott som allt i sina egna händer. Eftersom FIFA numera räknar inbördes möten i gruppspelet högre än målskillnad innebär det att Tunisien alltid kommer att gagnas av förlusten mot Sverige. Om Sverige vinner mot Japan är det dessutom klart att Sverige, som sämst, blir tvåa i gruppen, eftersom varken Japan eller Tunisien då kan mäta sig oavsett poängskörd.

Matchen i matchen

Tunisiens Ellyes Skhiri och Japans Ritsu Doan tillhör båda Eintracht Frankfurt i tyska Bundesliga. Nattens rivaler har spelat tillsammans på mittfältet i Frankfurt under den gångna säsongen, sedan Doan anslöt till klubben i augusti. Men ikväll är de motståndare.