Nederländernas pangstart: Brobbey tvåmålsskytt

En riktigt mardrömsstart.

Sverige ligger under med 2–0 mot Nederländerna.

Brian Brobbey har gjort två mål på 17 minuter.

Foto: Bildbyrån

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Sverige har fått en mardrömsstart o VM-matchen mot Nederländerna. Redan efter fem minuter tog Brian Bobbey ledningen efter ett inspel från Cody Gakpo.



Bara drygt tio minuter senare var det dags igen. Återigen var det Brobbey som var sist på bollen som smet in bakom Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet.



En riktig mardrömsstart för det svenska landslaget på midsommardagen.



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