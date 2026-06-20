Gyökeres efter svenska raset: ”Det är slarvigt”

Sverige föll med 5–1 mot Nederländerna.

Efter matchen är den svenske stjärnan Viktor Gyökeres kritisk.

– Man kan inte ge dem sådana chanser, säger han i TV4:s sändning.

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Sverige föll tungt mot Nederländerna i VM:s andra match. Brian Brobbey hade gett ”Di Oranje” en tvåmålsledning redan efter 15 minuter och Sverige kom aldrig ikapp. Isället släppte Blågult in två snabba mål även i inledningen av den andra halvleken, och matchen var avgjord redan efter 50 minuter.



Viktor Gyökeres spelade 90 minuter i matchen och var märkbart uppgiven och besviken efter slutsignal.



– Man har inte så mycket ord. Så klart extremt tungt att förlora på det här sättet. Vi skapar mycket lägen men vi släpper också till en del. Vi är inte tillräckligt effektiva, säger Gyökeres till TV4 efter matchen.



Sverige fick lite momentum efter vattenpausen i den första halvleken och var nära att reducera. Gustaf Lagerbielke hade till och med en boll i mål, som dömdes bort för offside. Gyökeres beskriver perioden som positiv.



– Vi var farliga där, det kändes bra efter pausen i första. Det är klart vi skulle kunna gjort mål där. Vi var nära med Gurras (Lagebielke) offside-mål. Det blir tungt när de gör två mål tidigt i andra när vi känner att vi har momentum, säger han.



Det var tydligt att luften gick ur de blåklädda spelarna i och med de tidiga målen i den andra halvleken.



– Det är för dåligt. Det är slarvigt, man kan inte ge de sådana chansen i en sådan här match, säger Gyökeres.







