Svenska fans uppmanades stanna kvar

Oväder i Houston.

Då uppmanades supportrar på Nederländerna – Sverige stanna kvar på arenan för att söka skydd.

”Var vänlig att stanna kvar på arenan”, står det på stobildsskärmarna.

Foto: Bildbyrån

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Efter Sveriges fiasko mot Nederländerna uppmanas de svenska fansen att stanna kvar på arenan i Houston. Anledningen är ett oväder som drar in över staden.



På stobildsskärmarna runt om arenan står tydliga uppmaningar om att supportrar ska stanna kvar på arenan för att söka skydd.



Men enligt Aftonbladet ska flera svenska supportrar redan ha hunnit lämna arenan innan uppmaningarna blev kända.



Sverige föll med 5–1 mot Nederländerna efter två snabba mål av Brian Brobbey. Redan efter 54 minuter stod det 4–0 till holländarna.



Efter en halvtimme lugnade sig ovädret på arenan, och samtliga svenska supportrar hade lämnar Houston Stadium.