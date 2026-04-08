Klart: Tottenhams tränarstab fullständig

Roberto De Zerbi är ny tränare i Tottenham Hotspur.

Nu är hela tränarstaben fullständig.

Krisklubben Tottenham Hotspur gjorde sig av med huvudtränaren Igor Tudor efter 44 dagar på posten. Ersättaren blev italienaren Roberto De Zerbi.

Nu meddelar klubben att hela den nya tränarstaben är fullständig. Detta efter att Marcattilio Marcattilii och Marcello Quinto anslutit som fystränare respektive utvecklingstränare.

I tränarstaben finns sedan tidigare Bruno Saltor (assisterande tränare), Andreas Georgson (assisterande tränare), Cameron Campbell (individuell utvecklingstränare) och Fabian Otte (målvaktstränare).

Spurs ligger på en 17:e plats i Premier League.