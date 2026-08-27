Liverpool kan skriva historia – efter 134 år

Liverpool-sonen Curtis Jones skrev nyligen på för Inter.

Nu riskerar ”The reds” att stå helt utan lokala spelare.

Det har aldrig hänt i klubbens 134-åriga historia.

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Steven Gerrard, Jamie Carragher, Trent Alexander-Arnold.

Listan kan göras lång på Liverpool-födda spelare som också representerat stadens rödklädda lag. Varje säsong sedan klubben grundades 1892 har åtminstone en spelare från staden spelat en match för Liverpool, enligt sajten FourFourTwo.

Den här säsongen kan den 134-åriga sviten brytas. I och med Curtis Jones övergång till Inter under sommarfönstret står Liverpool helt utan lokalt födda spelare i truppen.

Som det ser ut nu står hoppet till 20-åriga Jayden Danns, som spelade sin senaste Premier League-match för klubben i januari 2025, samt till reservmålvakten Harvey Davies som fortfarande väntar på sin debut – sex år efter att han skrev på för A-laget.

Liverpool har en handfull spelare som är helt eller delvis fostrade i klubben med möjlighet till speltid, såsom Connor Bradley, Trey Nyoni, James McConnell och Lewis Koumas. Ingen av dem är däremot födda i staden.





