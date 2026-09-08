Liverpool skriver avtal värt nästan fyra miljarder

Liverpool får ny tröjsponsor.

Turkish Airlines skriver ett avtal med PL-klubben värt nästan fyra miljarder kronor, enligt uppgifter.

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Liverpool har haft en och samma tröjsponsor, Standard Chartered, de senaste 17 åren. Nu kommer Premier League-klubben att ha en ny sponsor på framsidan av sina ställ.

Liverpool har skrivit ett tröjsponsoravtal med flygbolaget Turkish Airlines, från och med säsongen 2027/28. Avtalet sträcker sig över fem säsonger och är värt 60 miljoner pund per säsong.

Hela avtalet landar på 300 miljoner pund (cirka 3,9 miljarder kronor).

– Detta är en milstolpe för oss och vi är glada att välkomna Turkish Airlines som vår huvudsakliga klubbpartner från och med juni 2027, säger Liverpools kommersiella chef Ben Latty i ett uttalande.

Liverpools och Turkish Airlines avtal uppges vara det mest lukrativa någonsin i Premier Leagues historia.