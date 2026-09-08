Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Liverpool skriver avtal värt nästan fyra miljarder

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Liverpool får ny tröjsponsor.
Turkish Airlines skriver ett avtal med PL-klubben värt nästan fyra miljarder kronor, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har haft en och samma tröjsponsor, Standard Chartered, de senaste 17 åren. Nu kommer Premier League-klubben att ha en ny sponsor på framsidan av sina ställ.

Liverpool har skrivit ett tröjsponsoravtal med flygbolaget Turkish Airlines, från och med säsongen 2027/28. Avtalet sträcker sig över fem säsonger och är värt 60 miljoner pund per säsong.

Hela avtalet landar på 300 miljoner pund (cirka 3,9 miljarder kronor).

– Detta är en milstolpe för oss och vi är glada att välkomna Turkish Airlines som vår huvudsakliga klubbpartner från och med juni 2027, säger Liverpools kommersiella chef Ben Latty i ett uttalande.

Liverpools och Turkish Airlines avtal uppges vara det mest lukrativa någonsin i Premier Leagues historia.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt