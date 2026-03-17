Liverpool-tränaren med nytt Isak-besked

Alexander Isak var tillbaka i träning.

Men någon Champions League-match blir det inte för svensken.

– Alex är inte tillgänglig, säger tränaren Arne Slot.

Alexander Isak har varit borta från spel på grund av skada sedan i fjol. Under tisdagen var den svenske anfallsstjärnan tillbaka i träning med Liverpool. Det var träning av det lättare slaget och han deltog inte med resten av laget.

Inför Liverpools Champions League-retur mot Galatasaray ger tränaren Arne Slot en statusuppdatering på Isak.

– Alex är inte tillgänglig imorgon, säger Slot under en presskonferens och förklarar att tidsramen är oklar:

– Han kommer inte att vara tillgänglig på lördag heller. Så länge man inte tränar med laget än är man inte redo att spela. Vi vet också att om allt man har gjort på flera månader är individuella träningspass är det ett stort steg uppåt att träna med resten av laget. Och när man spelar som ett lag är det ett stort steg uppåt att spela på lagintensitet eller Champions League-intensitet.

Sverige ställs mot Ukraina den 26 mars i VM-playoff och det är ännu oklart om Isak blir uttagen eller inte. Förbundskaptenen Graham Potter kommer att presentera truppen imorgon, onsdag.

Alexander Isak noteras för tre mål och en assist på 16 matcher i Liverpool den här säsongen.