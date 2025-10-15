Lucas Bergvall bland finalisterna i Golden Boy

Lucas Bergvall är kvar i kampen om Golden Boy-priset som Europas bästa U21-spelare.

Han är en av de 25 finalisterna.

Priset delas ut i november.

Foto: Bildbyrån

I slutet av maj presenterades de 100 spelare som hade chansen att vinna Golden Boy, ett pris för Europas bästa U21-spelare som röstas fram av 50 journalister. Priset delas ut av den italienska tidningen Tuttosport. Bland de svenska representanterna fanns Lucas Bergvall och Nils Zätterström.

Nu har de 25 finalisterna offentliggjorts – och Bergvall är fortfarande med i kampen om titeln.

20 av finalisterna har tagits fram via Golden Boy Index, en sammanställning från data- och analysföretaget Football Benchmark. Bergvall är en av dessa, medan fem spelare har valts ut som ”wildcards” av Tuttosports redaktion.

Golden Boy har delats ut sedan 2003. Priset delas ut i november.