Prenumerera

Logga in
Bergvall byttes ut. Foto: Alamy

Lucas Bergvall missar kommande matcher

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Under lördagen var olyckan framme för Lucas Bergvall.
Han fick en hjärnskakning och missar minst två matcher.

London, Storbritannien. 1 november 2025: Lucas Bergvall i Tottenham Hotspur lämnar motvilligt planen efter att ha verkat ostadig på benen och senare blivit utbytt under Premier League-matchen mellan Tottenham Hotspur och Chelsea på Tottenham Hotspur Stadium i London.
Bergvall byttes ut. Foto: Alamy

I lördags match mellan Tottenham och Chelsea blev Lucas Bergvall utbytt med befarad hjärnskakning. Bergvall saknades under måndagens träning.

Nu kom beskedet från klubben att Lucas Bergvall missar de två kommande matcherna på grund av sin skada. Det innebär att Bergvall missar missar veckans matcher mot FC Köpenhamn i Champions League och med Manchester United i Premier League

Under hösten har Bergvall blivit noterad för ett mål och tre assist på 15 matcher. 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt