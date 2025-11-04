Lucas Bergvall missar kommande matcher

Under lördagen var olyckan framme för Lucas Bergvall.

Han fick en hjärnskakning och missar minst två matcher.

Bergvall byttes ut. Foto: Alamy

I lördags match mellan Tottenham och Chelsea blev Lucas Bergvall utbytt med befarad hjärnskakning. Bergvall saknades under måndagens träning.

Nu kom beskedet från klubben att Lucas Bergvall missar de två kommande matcherna på grund av sin skada. Det innebär att Bergvall missar missar veckans matcher mot FC Köpenhamn i Champions League och med Manchester United i Premier League.

Under hösten har Bergvall blivit noterad för ett mål och tre assist på 15 matcher.