Lucas Bergvall utsedd till veckans spelare i Premier League

Ett mål och en assist för Lucas Bergvall, 19.

Nu har svensken röstats fram till veckans spelare i Premier League.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall slog till med sitt första mål i Premier League när Tottenham slog West Ham med 3–0. Där till noterades svensken för en assist när han spelade fram Micky van de Vens 3–0-mål.

Efter insatsen nominerades han till utmärkelsen som veckans spelare i Premier League. Ett nytt koncept den här säsongen, där supportrar röstar fram den spelare som de tycker har varit bäst.

Under tisdagen stod det klart att Lucas Bergvall fick 27 procent av rösterna vilket toppar Martin Zubimendis 25 procent. 19-åringen blir därmed utsedd till veckans spelare i Premier League i omgång fyra.

De övriga nominerade var Manchester Citys Erling Haaland, Chelseas Moises Caicedo, Bournemouths Antoine Semenyo, Aston Villas Emiliano Martinez, Sunderlands Robin Roefs, Newcastles Nick Woltemade och Arsenals Martin Zubimendi.