AFC Bournemouth tog emot Newcastle United denna söndag.

Några mål bjöds det dock inte på i matchen på Vitality Stadium.

Mötet slutade 0–0.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Både AFC Bournemouth och Newcastle United har haft en fin säsongsinledning, inte minst defensivt.

De båda lagens fina defensiva siffror förstärktes även ytterligare denna söndag.

Mötet mellan lagen på Vitality Stadium var relativt tillknäppt och när Robert Jones blåste av matchen var det alltjämt mållöst.

Värt att notera ytterligare var att Anthony Elanga, som startade mot FC Barcelona i Champions League i veckan, började på bänken idag.

Svensken fick hoppa in efter dryga timmen.