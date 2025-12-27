Manchester City tog viktig seger mot Nottingham

Manchester City är ny serieledare – åtminstone innan Arsenal spelar sin match under kvällen.

City besegrade Nottingham Forest på bortaplan med 2-1.



Nottingham Forest tog emot Manchester City på City Ground under lördagen. Gästerna vann med 2-1 och gick där med om Arsenal och tog över serieledningen i Premier League. Arsenal kan dock ta tillbaka den redan ikväll när laget ställs mot Brighton. Start kl.16.00.



I första halvlek hade Manchester City mest boll men skapade få klara målchanser mot Nottinghams försvar. Ställningen var 0-0 vid halvtid.

Tidigt i andra halvlek hamnade domaren Robert Jones i fokus när Ruben Dias fällde Igor Jesus. Hemmapubliken ropade på ett andra gult kort för Dias, men domaren lät korten stanna i fickan.

Bara minuter senare tog City ledningen. Efter ett fint kombinationsspel av Rayan Cherki placerade Tijani Reijnders in 1-0.



Nottingham svarade dock snabbt. Igor Jesus serverade Omari Hutchinson som kvitterade med ett snabbt avslut i straffområdet.



I den 83:e minuten tog City tillbaka sin ledning genom Rayan Cherki. Han avslutade snyggt och bollen gick i nät.

Startelvor:



Nottingham: John Victor – Savona, Milenkovic, Murillo, Williams – Dominguez, Anderson – Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi – Igor Jesus



Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Nico, Bernardo, Reijnders – Foden, Cherki, Haaland