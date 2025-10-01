Manchester Uniteds besked: Diallo och Malacia tillbaka i träning

Manchester United kommer med en uppdatering.

Detta gällande spelarna Amad Diallo och Tyrell Malacia – som båda är tillbaka i träning.

Foto: Bildbyrån

Amad Diallo, 23, missade förra helgens Premier League-match på grund av ett dödsfall i familjen. Nu är han tillbaka i träning med Manchester United och redo för spel i lördagens hemmamatch mot Sunderland, vilket klubben meddelar.

Utöver detta ger även United ett besked gällande Tyrell Malacia – som nu är en del av Ruben Amorims lag igen.

Tidigare rapporter har gjort gällande att den 26-årige Nederländaren har tränat med klubbens U23-lag de senaste veckorna då han har kopplats ihop med en flytt. Där sägs han nu har uppvisat en positiv attityd och får nu chansen att både träna och spela med Uniteds representationslag.

Tyrell Malacia anslöt till Manchester United år 2022 men har trots det endast gjort 47 matcher för klubben. Detta beror delvis på att han var utlånad till PSV Eindhoven under våren.

Amad Diallo står i sin tur noterad för spel i 70 matcher med ”The Red Devils” sedan han anslöt till klubben år 2021.