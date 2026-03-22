Mardröm för Spurs – nollat av Nottingham Forest

Igor Tudors mardröm som huvudtränare i Tottenham Hotspur blev värre. Under söndagen förlorade Spurs ödesmatchen mot Nottingham Forest med 3–0.

Forest tog ledningen i slutet av den första halvleken och gjorde ytterligare två i den andra. Tottenham-supportrar började lämna arenan innan matchen var över och nu skiljer det en poäng till West Ham på nedflyttningsplats för Londonklubben.

Värt att notera är att Lucas Bergvall fick göra minuter. Svensken har saknats på grund av skada men byttes in till den andra akten.