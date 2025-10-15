Maresca stängs av – straffas med böter
Chelseas tränare Enzo Maresca får en match avstängning efter rött kort mot Liverpool.
Dessutom får han betala hög böter efter agerandet.
Chelseas tränare Enzo Maresca, 45, fick rött kort under 2–1-segern mot Liverpool i oktober efter sitt firande av segermålet.
Som följd av utvisningen stängs Maresca av i en match och kommer att missa lördagens Premier League-match mot Nottingham Forest. Han har också fått en böter på 101 000 kronor.
I italiensk media har Maresca beskrivit firandet som ”en instinktiv reaktion” och sagt att han anser att det var värt ett rött kort.
