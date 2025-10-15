Maresca stängs av – straffas med böter

Chelseas tränare Enzo Maresca får en match avstängning efter rött kort mot Liverpool.

Dessutom får han betala hög böter efter agerandet.

Foto: Bildbyrån

Chelseas tränare Enzo Maresca, 45, fick rött kort under 2–1-segern mot Liverpool i oktober efter sitt firande av segermålet.





Som följd av utvisningen stängs Maresca av i en match och kommer att missa lördagens Premier League-match mot Nottingham Forest. Han har också fått en böter på 101 000 kronor.





I italiensk media har Maresca beskrivit firandet som ”en instinktiv reaktion” och sagt att han anser att det var värt ett rött kort.