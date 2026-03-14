Melker Ellborgs blunder i Sunderlands förlust

Melker Ellborgs andra Premier League match gick inte lika bra som hans första.

Målvakten stod för ett misstag som ledde till ett baklängesmål mot Brighton.

Det blev även matchens enda mål.

Melker Ellborg fick mycket lovord Premier League-debut borta mot Leeds. Hans andra match slutade inte lika lyckligt.

Svensken stod för ett tveksamt ingripande när Brighton gjorde matchens enda mål på Stadium of Light under lördagen. Skottet från en snäv vinkel letade sig in i målet vid Ellborgs närmaste stolpe.

Resultatet innebär att Brighton går om Sunderland i tabellen. Ellborgs lag befinner sig just nu på en trettonde plats i Premier League.