Michail Antonio om Potter: ”Svårsmält”

Sommaren 2025 fick Michail Antonio inget nytt kontrakt av West Ham under tränaren Graham Potter.
Nu öppnar anfallen upp om den sista tiden under den nuvarande förbundskaptenen.
– Jag behövde svälja mitt ego, säger han till BBC.
Graham Potters tränarjobb innan han tog över det svenska landslaget var en kort vistelse i West Ham. Under engelsmannens tid i östra London fick klubbikonen Michail Antonio lämna, efter tio år i klubben.
– Det var svårsmält, säger Antonio om sin sorti från West Ham i en intervju med BBC.
Kort efter att Antonio lämnat West Ham är han med i en svår bilolycka, vilket försvårade hans chanser att hitta en ny klubb.
– Det fanns tränare och klubbar som vägrade kolla på mig på grund av det som hände – olyckan, skadan. Vissa ägare sa nej. I fotboll kan tränaren vilja ha dig, men det är ägarens pengar.
– Jag var tvungen att svälja min stolthet – det var så jag hamnade i Brentford. Jag tränade med dem i två veckor, berättar Antonio.
Anfallaren fick även provträna med Leicester City, utan att erbjudas ett kontrakt. Istället har den jamaicanska landslagsmannen skrivit på för qatariska Al-Sailiya.
Michail Antonio spelade sammanlagt 323 tävlingsmatcher och gjorde 83 mål för West Ham United. Han har därtill spelat 24 landskamper för Jamaica.
