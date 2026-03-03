Michail Antonio om Potter: ”Svårsmält”

Sommaren 2025 fick Michail Antonio inget nytt kontrakt av West Ham under tränaren Graham Potter.

Nu öppnar anfallen upp om den sista tiden under den nuvarande förbundskaptenen.

– Jag behövde svälja mitt ego, säger han till BBC.

Foto: Bildbyrån

Graham Potters tränarjobb innan han tog över det svenska landslaget var en kort vistelse i West Ham. Under engelsmannens tid i östra London fick klubbikonen Michail Antonio lämna, efter tio år i klubben.

– Det var svårsmält, säger Antonio om sin sorti från West Ham i en intervju med BBC.

Kort efter att Antonio lämnat West Ham är han med i en svår bilolycka, vilket försvårade hans chanser att hitta en ny klubb.

– Det fanns tränare och klubbar som vägrade kolla på mig på grund av det som hände – olyckan, skadan. Vissa ägare sa nej. I fotboll kan tränaren vilja ha dig, men det är ägarens pengar.

– Jag var tvungen att svälja min stolthet – det var så jag hamnade i Brentford. Jag tränade med dem i två veckor, berättar Antonio.

Anfallaren fick även provträna med Leicester City, utan att erbjudas ett kontrakt. Istället har den jamaicanska landslagsmannen skrivit på för qatariska Al-Sailiya.

Michail Antonio spelade sammanlagt 323 tävlingsmatcher och gjorde 83 mål för West Ham United. Han har därtill spelat 24 landskamper för Jamaica.