Milner blir historisk – flest matcher i Premier League

James Milner kommer att skriva historia.

Under lördagen gör 40-åringen sin 654 Premier League-match.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställs Brighton & Hove Albion mot Brentford FC i Premier League. Då kommer historia att skrivas.

James Milner, 40, finns i Brightons startelva och engelsmannen kommer därmed att göra sin 654:e match i Premier League. Det innebär att Milner blir den meste spelaren i Premier League någonsin då han i den förra omgången tangerade Gareth Barrys rekord på 653 matcher.

Milner har representerat ett flertalet engelska klubbar som Liverpool, Manchester City, Leeds, Aston Villa och Newcastle.

