Nottingham Forest tog viktig seger i ångestmötet

Nottingham Forest ställdes mot West Ham i Premier League.

Då vann Forest med 2–1 efter straff i den 89:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Både Nottingham Forest och West Ham United har haft en tuff säsong i Premier League. Båda lagen har dessutom bytt tränare i fjol.

Under tisdagen ställdes de mot varandra på London Stadium. Det var hemmalaget West Ham som tog ledningen efter ett självmål av Murillo som nickat in bollen i egen kasse på fast situation.

I början av den andra halvleken såg West Ham ut att utöka. Crysencio Summerville tog emot en skottretur och smällde in 2–0-målet – som senare dömdes bort för offside på lagkamraten Valentín Castellanos.

I stället var det Nottingham Forest som kvitterade genom Nicolas Dominguez bara någon minut senare.

Matchen såg ut att lida mot ett oavgjort resultat. Då tilldelades Forest en hörna och West Ham-keepern Alphonse Areola fick inte nävarna på bollen när han skulle rensa. I stället smällde han till Morgan Gibbs-White i huvudet och bortalaget fick straff.

Gibbs-White klev själv fram och satte segermålet från elva meter. Forests seger innebär att de har sju poäng ner till West Ham, som riskerar nedflyttning.