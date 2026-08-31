Ny seger för Arsenal – Gyökeres kvar på bänken

Arsenal besegrade Aston Villa på bortaplan.

Åter igen fick Viktor Gyökeres noll minuter av Mikel Arteta.

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Arsenal har fått en flygande start på Premier League-säsongen. Under måndagskvällen inkasserade Mikel Artetas lag sin andra raka seger, när Victor Lindelöfs Aston Villa besegrades med 0–1 på bortaplan.

Matchen enda kom tillkom i den 59:e minuten genom Bukayo Saka efter en assist från Riccardo Calafiori.

Liksom i premiären mot Coventry City blev Viktor Gyökeres kvar på bänken för Arsenal. Svensken har ryktats bort från Londonklubben under sommaren med Atlético Madrid som den mest troliga destinationen.

Det engelska transferfönstret stänger under tisdagen klockan 00:00 svensk tid.