Nykomlingens drag: Ska analysera spelarnas urin

Ipswich Town har renoverat sin träningsanläggning för 370 miljoner kronor. Då ska klubben övervaka spelarnas kiss.

– Det finns inget liknande i östra England, säger ordföranden Mark Ashton.

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Ipswich Town är nykomlingar i Premier League och en uppgraderad träningsanläggning står nu klar. Klubben har lagt hissnande 370 miljoner kronor på projektet och de nya tekniska faciliteterna hoppas nu få Ipswich att klara sig kvar i den engelska högstaligan.



Bland annat innefattar den nya träningsanläggningen ett rum för höghöjdsträning, en kallbassäng samt teknik för pjäxtorkning som används av flera skidorter i Österrikiska alperna. Men framför allt: tekniska urinoarer för att övervaka spelarnas kiss.



Enligt East Anglian Daily Times kommer spelarna att logga in före användning av urinoarerna, så att analytiker kan undersöka uttorkningsnivåer. För tidningen berättar klubbens ordförande om fördelarna med den nya anläggningen, och drar en anekdot från det att Ipswich Town knöt till sig Liam Delap.



– Det finns inget liknande i östra England. Man måste nog åka så långt som till Tottenham för att hitta något på den här nivån. Hjälper det att attrahera spelare? Säkert. Jag minns att jag stod med Liam Delap här på en lerig åker och försökte sälja honom visionen. Nu behöver jag inte berätta för potentiella värvningar att det kommer något om två år, kanske, om vi får bygglov, säger Mark Ashton.



På lördag premiärspelar Ipswich Town i Premier League, hemma mot Sunderland.