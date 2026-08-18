Nytt grepp i Premier League – tittarna får höra spelarnas ord till domaren

Premier League kommer att prova något nytt den här säsongen.

För första gången kommer TV-tittarna få höra vad konversationerna mellan domare och spelare.

Detta rapporterar The Guardian.

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”Refcam” har blivit allt vanligare i Europas toppligor och i fjol användes det för första gången i Premier League. Det gjorde det möjligt för TV-tittarna att se reprisbilder från ett helt nytt perspektiv, nämligen domarens.

Som en del av avtalet mellan de sändande bolagen och klubbarna har ljudet från domarens kameror inte offentliggjorts för ens ett par dagar efter matchen.

Men den kommande säsongen lättas regelverket.

The Guardian rapporterar att ett par situationer per match kommer att visas i repris från domarkamerorna med ljudet intakt. Ljudinspelningen kommer däremot inte att sändas live eller inkludera situationer där VAR används.

Greppet med domarkameror är relativt nytt i fotboll. Även Serie A, Bundesliga och La Liga har anammat tekniken som tidigare har varit vanligare i sporter som ishockey, baseboll och amerikansk fotboll. De allsvenska domarna väntar alltjämnt på att få bära kameror i samband med matcher.

Tekniken användes även i samband med sommarens VM-slutspel i USA, Kanada och Mexiko.