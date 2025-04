Oavgjort i Manchesterderbyt: ”Inte bra nog”

Under söndagen gjorde Manchester United och Manchester City upp om tre poäng i Premier League.

Då slutade matchen mållös – och med delad pott.

– Det var inte bra nog och jag är besviken, sade Gary Neville i Sky Sports.

Söndagens möte på Old Trafford slutade med att lagen fick en poäng var.



Varken hemmalaget Manchester United eller gästande Manchester City lyckades få till det i avsluten, och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.



– Visslan ljuder i ett Manchester-derby vi kommer att glömma, sa BBC:s John Murray.



Manchester United har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Manchester City har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–3 i målskillnad.



– Det var inte bra nog och jag är besviken. Det här är ett Manchester-derby och det borde vara mer blod, svett och tårar än så här, sade den tidigare United-spelaren Gary Neville i Sky Sports.



Det här var Manchester Uniteds åttonde oavgjorda match den här säsongen.



Det här betyder att Manchester United är kvar på 13:e plats, och Manchester City stannar på femteplats, i tabellen.



Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.



Manchester United tar sig an Newcastle i nästa match borta söndag 13 april 17.30. Manchester City möter Crystal Palace hemma lördag 12 april 13.30.



