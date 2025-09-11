Ödmjukt AIK – efter Isaks rekordövergång : ”Väldigt många som bidragit”

Premier Leagues dyraste och världens fjärde dyraste fotbollsspelare heter Alexander Isak och fostrades för AIK.

Trots denna framgångssaga slår sig inte Gnaget för bröstet – man är snarare väldigt ödmjuka.

– Först och främst så måste man vara väldigt ödmjuk i förhållande till det, säger AIK:s tekniske chef Peter Wennberg till FotbollDirekt.

En intensiv sillysommar har nått sitt slut och i centrum har två svenskar stått.

Till en början handlade allting om Viktor Gyökeres och Arsenal, men ju närmare deadline day vi kom blev det mer och mer skriverier kring Alexander Isak.

Svensken som gjort succé i Newcastle blev på deadline day klar för regerande mästarna Liverpool i en affär värd 125 miljoner pund, det vill säga 1,6 miljarder svenska kronor.

Affären göra Isak till den dyraste Premier League-affären någonsin, samt den fjärde dyraste övergången någonsin. Han är även den överlägset dyraste svensken någonsin.

För bara tio år sedan gjorde en då 16-årig Isak succé i allsvenskan med AIK och frågan är om folk i AIK och runt Isak hade räknat med detta då?

FotbollDirekt ställde denna fråga till Peter Wennberg, nu teknisk chef i AIK, men som under Isaks tid i klubben var chefstränare för 16-19 samt assisterande tränare för A-laget och svaret är tydligt.

– Nej, det skulle ju kännas jättekonstigt att svara ja på en sådan fråga naturligtvis, säger Wennberg och förklarar vidare:

– Det är klart att man hoppas och drömmer. Sen mindsetet, som bidragit till att han är där han är, att när man har fotbollsspelare i en akademi så måste man faktiskt som ledare ta emot drömmar som är väldigt, väldigt högt och bortom där man är. Så utifrån det perspektivet, då trodde vi nog det, men sen när man lägger ihop lite rimlighet och sådär så är det en alldeles enastående resa som han har gjort och jag hoppas att inte alla föräldrar och fotbollsledare tror detta är standard, för det kommer det inte att vara. Jag tror inte att Sverige, som enskilt land, kommer att slå transferrekordet i Premier League per tionde minut, det tror jag inte.

Genom alla turer kring Isak i sommar har det främst spekulerats kring transfersummor och huruvida en övergång kommer att bli av eller inte. Så blir det lätt i den här branschen, det mänskliga glöms bort på sätt och vis.

Det har det dock inte gjort för Wennberg, utan det är där hans fokus ligger kring det hela.

– Man funderar mycket på hur Alexander mår, känner och tycker. Man bryr sig om honom, man vet om att det är en kille från Bagartorp som är bakom det här. Man tänker på hans pappa, hans syskon, alla som varit med runt omkring, det blir en sådan mänsklig tanke. I våra ögon är han ju väldigt mänsklig och det tror jag alla refererar till, det är en kille som vi har känt sen han var liten, som gått igenom alla led. Så det är klart att vi tänker på hur han mår och tänker runt den här. Vi hoppas han får hjälp, rådgivning och att någon tar hand om honom nu när han ska byta klubb. Det är inte så enkelt att snubbla in på Liverpools träningsanläggning när allt blir klart och mitt under brinnande uppstart av säsongen. Så jag hoppas att han njuter av läget och snabbt acklimatiserar sig så han får fokusera på det bästa han kan göra, vilket är att spela fotboll.

”Det är ingen standard att fostra världsklasspelare”

Om vi kollar utifrån AIK:s perspektiv, vad betyder för klubbens akademis anseende? Vad ser ni för ringar på vattnet att en AIK-produkt tar dem här stegen och för dem här pengarna?

– Först och främst så måste man vara väldigt ödmjuk i förhållande till det. Som sagt, det är ingen standard att fostra världsklasspelare utan det är så otrolig mycket omständigheter som ska stå rätt in här. Så när man svara på en sådan fråga måste man vara väldigt ödmjuk, annars tappar man anseendet.

– Det finns väldigt många som har bidragit till den här utvecklingen. Familjen, lagkamraterna, tränarna i AIK, idrottslärare på skolan, mentorer som varit med på resan. Det är så otroligt många som varit med på resan, så att slå sig själv på bröstet och säga: ”Allmänna Idrottsklubben nu har vi värdsklassutbildning”, då tappar vi trovärdigheten. Vi tror inte att det är en person eller en funktion, det är inga magiska trolleritrick eller någon som tar på sig att det är deras produkt eller gubbe, utan det krävs en hel by för att fostra en spelare. Det tror jag man måste förstå.

Wennberg fortsätter med att förklara vad han dock anser att AIK kan stoltsera med:

– Däremot det vi kan stoltsera med är utifrån kompetens och kunskap, så vet väldigt många i AIK nu om hur man kan fostra fotbollsspelaren i världsklass. Det stärker ju oss utifrån kompetens att när vi har arbetat med spelare så kan vi beskriva det, visa på en process som kan förmedlas genom historier och berättelser för nya spelare, nya föräldrar som ska med på resan. Även när det kommer agenter, vi har arbetat med spelare som du drömmer om att ha i ditt stall. Det har varit ett enormt självförtroende och där tror jag man kan trycka på att vi har varit väldigt duktiga under resans gång, för vi har flera ledare som varit med på resan med Alexander kvar. Sen är spelare från hans pojklag akademitränare, så vi har kunnat boxat in en storyline där vi har väldigt stort självförtroende i att kunna berätta och återberätta i detalj vad som var avgörande faktorer, vilka beslut togs längs vägen, vilka var i rummet och vilka stod Alexander med. Sedan framförallt, vad är Alexanders berättelse i det här, den glömmer man ju oftast bort.

– Så där står vi lite i att anseende för oss är att vi kan med vår kompetens, skapa flera spelare som drömmer och drivkrafter till sina mål, det är väl det som är grejen.

Avslutningsvis, vad hoppas du på härnäst för Alexander, den här säsongen, vad hoppa du på? Vad är nästa du hoppas på här?

– Det är en väldigt bra fråga, vad jag hoppas på… Jag hoppas att träningen med pojkar-12 ikväll blir bra, säger han med ett skratt och fortsätter:

– Jag hoppas att Alexander mår bra, jag hoppas att han kan leva här och nu med inhoppet i förlusten mot Kosovo. Jag hoppas att han gräver där han står och det vet jag att han är väldigt bra på. Gör han det och får koncentrera sig på sitt presspel, sitt mottagningsspel, sitt avslutsspel, då kommer det att bli en väldigt fin säsong. Det är det som faktiskt gjort att han stått för den här fina säsongen som varit kulmen till intresset, till det här steget, till dessa transfersummor är ju att han varit väldigt skicklig i micro delarna sitt spel. Det är inte träningsplanering eller matchgenomgången i Newcastle som är magisk, det är hans mottagningsspel, hans avslutsspel, att han kan flytta bollen lateralt i extrema värden till både höger och vänster. Det är ju det vi har tränat på och det är de saker jag hoppas sitter där och att han får koncentrera sig på det, så att han inte måste koncentrera sig på massa andra grejer.

Isak kan i helgen göra Liverpool-debut, detta då de regerande mästarna ställs mot Burnley på bortaplan i Premier League, den matchen spelas på söndag.