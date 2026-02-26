Officiellt: Brentford förlänger med tränaren

Keith Andrews har imponerat som huvudtränare för Brentford efter att ha tagit över i somras.

Nu står det klart att klubben förlänger hans kontrakt till 2032.

När Thomas Frank lämnade Brentford för Tottenham i somras valde Londonklubben att lyfta upp sin assisterande tränare Keith Andrews till huvudansvarig.

Satsningen har fallit väl ut. Under Andrews ledning har Brentford svarat för en stark säsong och laget befinner sig på sjunde plats i Premier League.

Nu meddelar klubben på sin officiella hemsida att parterna är överens om ett nytt avtal som sträcker sig till sommaren 2032.



– Med tanke på våra framsteg den här säsongen är jag verkligen glad att vi har kommit överens om denna förlängning inom de första nio månaderna. Keith har gjort ett fantastiskt jobb, laget spelar bra och de saker vi trodde att vi kunde bli bättre på den här säsongen har alla förbättrats, säger Sportchefen Phil Giles.