Officiellt: Briggs lämnar Liverpool efter svaga resultaten

Liverpool har haft stora bekymmer med fasta situationer under säsongen.

Nu står det klart att ansvarige tränaren Aaron Briggs lämnar klubben efter knappt ett år.

Foto: Bildbyrån



Inget lag i Europas fem största ligor har släppt in fler mål på fasta situationer än Liverpool den här säsongen. Totalt har tolv mål kommit efter hörnor och frisparkar.



Nu agerar klubben. På sin officiella hemsida meddelar Liverpool att Aaron Briggs, som haft huvudansvaret för fasta situationer i herrlaget, lämnar klubben. Briggs anslöt till Liverpool i juli 2024 men får nu alltså lämna sitt uppdrag.

Enligt uppgifter från Sky Sports ansåg klubben att en förändring var nödvändig för att komma till rätta med problemen, och parterna ska ha nått en ömsesidig överenskommelse om att gå skilda vägar.