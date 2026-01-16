Positiva besked om Lucas Bergvall
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lucas Bergvall tvingades av skadad i senaste Premier League-matchen.
Nu kommer dock positiva besked gällande svensken.
Förhoppningen är att svensken ska vara tillgänglig i helgen.
I Premier League-mötet mellan Bournemouth och Tottenham så var olyckan framme igen för Lucas Bergvall.
Svensken tvingades kliva av skadad och missade sedan förra helgens FA cup-möte med Aston Villa.
Inför helgens möte i ligan med West Ham United så kommer dock positiva besked gällande svensken.
– Lucas kan vara tillgänglig, förhoppningsvis på lördag, säger Tottenhams tränare, Thomas Frank, enligt football.london.
Totalt har det blivit 16 framträdanden i Premier League för Bergvall den här säsongen.
Den här artikeln handlar om: