Positiva besked om Lucas Bergvall

Lucas Bergvall tvingades av skadad i senaste Premier League-matchen.
Nu kommer dock positiva besked gällande svensken.
Förhoppningen är att svensken ska vara tillgänglig i helgen.

I Premier League-mötet mellan Bournemouth och Tottenham så var olyckan framme igen för Lucas Bergvall.
Svensken tvingades kliva av skadad och missade sedan förra helgens FA cup-möte med Aston Villa.

Inför helgens möte i ligan med West Ham United så kommer dock positiva besked gällande svensken.

– Lucas kan vara tillgänglig, förhoppningsvis på lördag, säger Tottenhams tränare, Thomas Frank, enligt football.london.

Totalt har det blivit 16 framträdanden i Premier League för Bergvall den här säsongen.

