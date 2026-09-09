Profilens dom: ”Så får du ut det bästa av Alexander Isak”

Efter förra sommarens rekordövergång har förväntningarna på Alexander Isak varit enorma.

Nu glimtar den svenske stjärnan till i Liverpool.

Enligt Newcastle-legenden Alan Shearer ligger nyckeln i en förändrad taktik.

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Liverpool inledde säsongen med två kryss och lyckades till slut ta hem säsongens första trepoäng borta mot Nottingham Forest i helgen.

Efter en tuff och skadedrabbad debutsäsong i Liverpool börjar Alexander Isak hitta rätt. Efter två nya mål i helgens seger mot Nottingham Forest är svensken redan uppe i tre ligamål den här säsongen – lika många som under hela förra Premier League-säsongen.

Den tidigare stjärnanfallaren Alan Shearer menar att nyckeln till framgången handlar om hur laget utnyttjar Isaks styrkor.

– Såg ni vad som hände? Om du ska få ut det bästa av Isak måste du spela de tidiga bollarna i djupet. Det har Liverpool inte gjort tidigare, men de gjorde det i helgen, säger Shearer i podcasten The Rest is Football.

Svenskens två mål spelas fram av Cody Gakpo, och Shearer var imponerad av anfallarens agerande vid avsluten.

– Hans två mål var strålande. Säg vad ni vill om målvakten, men sättet han flyttade fötterna på och passningarna i djupet från Gakpo var avgörande. Tidiga bollar, snabba bollar, löpningar i djupet direkt i hans löpväg.

I och med att Hugo Ekitike fortfarande är långtidsskadad vilar ett stort ansvar på den svenske landslagsanfallaren, som nu siktar på sitt första Champions League-mål för klubben.

– När han väl får dig en-mot-en och med sättet han flyttar sina fötter på. Det är så man får ut det bästa av Alexander Isak, avslutar han.

Under onsdagskvällen klockan 21.00 ställs Liverpool mot Atlético Madrid på Anfield i Champions League.