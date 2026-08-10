Uppgifter: City värvar Rodri-ersättare – för 1,4 miljarder
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Ayyoub Bouaddi, 18, är eftertraktad.
Om Manchester City vill värva honom behöver de lätta på lädret.
Enligt uppgifter kostar han drygt 1,4 miljarder kronor.
Manchester City plockade in Elliot Anderson för rekordsumma inför Premier League-säsongen. Nu ser de ut att tappa en mittfältare i form av Rodri.
Enligt AS kommer City att behöva fylla spanjorens tomrum med ytterligare en värvning. Tidningen uppger att de är nära en värvning av Lilles Ayyoub Bouaddi. 18-åringen spelade VM för Marocko i somras och sägs kosta 130 miljoner euro (1,4 miljarder kronor).
Bouaddis kontrakt med Lille sträcker sig till sommaren 2029.
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