Uppgifter: City värvar Rodri-ersättare – för 1,4 miljarder

Ayyoub Bouaddi, 18, är eftertraktad.

Om Manchester City vill värva honom behöver de lätta på lädret.

Enligt uppgifter kostar han drygt 1,4 miljarder kronor.

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Manchester City plockade in Elliot Anderson för rekordsumma inför Premier League-säsongen. Nu ser de ut att tappa en mittfältare i form av Rodri.

Enligt AS kommer City att behöva fylla spanjorens tomrum med ytterligare en värvning. Tidningen uppger att de är nära en värvning av Lilles Ayyoub Bouaddi. 18-åringen spelade VM för Marocko i somras och sägs kosta 130 miljoner euro (1,4 miljarder kronor).

Bouaddis kontrakt med Lille sträcker sig till sommaren 2029.