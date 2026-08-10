Uppgifter: Sirius jagar Ure-ersättare – från Aston Villa

Robbie Ure är nära att lämna IK Sirius.

Nu tittar Uppsalaklubben på ersättare till anfallsstjärnan.

Enligt uppgifter finns Aston Villas Rory Wilson på radarn.

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Robbie Ure har ryktats bort från IK Sirius. Den allsvenska skytteligaledaren sägs vara nära en övergång till spanska Sevilla. Även Sirius har bekräftat att Ure besöker en annan klubb.

Tidigare rapporterades det om att IFK Värnamos Kai Meriluoto ses som en potentiell ersättare till Ure.

Nu kommer transferjournalisten Pete O’Rourke med uppgifterna att Uppsalagänget spanat in en annan forward. Det rör sig om Aston Villas Rory Wilson. Enligt O’Rourke har Wilson och Ure en liknande profil, vilket gör honom intressant.

Journalisten skriver att även IFK Göteborg visar intresse för Wilson.

Den 20-årige skotten var utlånad till Sturm Graz förra säsongen. Han har noterats för elva mål och tre assist på 37 matcher i Aston Villas U21-lag.