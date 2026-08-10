Uppgifter: Gais nära affär med ny La Liga-klubb

Ibrahim Diabate kan säljas vidare.

Enligt uppgifter vill Getafe värva den ivorianske forwarden.

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Efter att ha blivit delad skyttekung i allsvenskan lämnade Ibrahim Diabate Gais för spanska Alaves.

Nu är forwarden tillbaka i Gais – men det ser inte ut att bli långvarigt. I stället rapporterar GP att en återkomst till La Liga kan vara runt hörnet.

Tidningen uppger att Getafe visar konkret intresse och vill få till en affär. Samtidigt har det inkommit andra bud för Göteborgsklubben att ta ställning till.

Diabate svarade för två mål på tio matcher i Alaves i våras.