Ratcliffe hyllar Carrick: ”Han gör ett utmärkt jobb”

Efter att Michael Carrick tog över som interimtränare i Manchester United har det gått uppåt. ”The Red Devils” har tagit sig upp i Premier League-tabellen och ligger trea efter 29 omgångar.

– Han gör ett utmärkt jobb, ja, absolut, säger Ratcliffe enligt Sky Sports.

En aspekt som har diskuterats är om Carrick blir kvar i United. 44-åringens kontrakt sträcker sig över säsongen och Ratcliffe är fåordig kring framtiden för tränaren.

– Jag tänker inte kommentera det, säger han.

Carrick har tidigare varit tränare Middlesbrough men även assisterande i United under Ole Gunnar Solskjær.