Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Ratcliffe hyllar Carrick: ”Han gör ett utmärkt jobb”

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Michael Carrick har lyft Manchester United till en tredjeplats.
Något som uppmärksammas av klubbens ägare Sir Jim Ratcliffe.
Efter att Michael Carrick tog över som interimtränare i Manchester United har det gått uppåt. ”The Red Devils” har tagit sig upp i Premier League-tabellen och ligger trea efter 29 omgångar.

Carricks tid i United uppmärksammas av klubbens ägare Sir Jim Ratcliffe.

– Han gör ett utmärkt jobb, ja, absolut, säger Ratcliffe enligt Sky Sports.

En aspekt som har diskuterats är om Carrick blir kvar i United. 44-åringens kontrakt sträcker sig över säsongen och Ratcliffe är fåordig kring framtiden för tränaren.

– Jag tänker inte kommentera det, säger han.

Carrick har tidigare varit tränare Middlesbrough men även assisterande i United under Ole Gunnar Solskjær.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt