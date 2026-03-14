Ratcliffe hyllar Carrick: "Han gör ett utmärkt jobb"
Michael Carrick har lyft Manchester United till en tredjeplats.
Något som uppmärksammas av klubbens ägare Sir Jim Ratcliffe.
– Han gör ett utmärkt jobb, absolut, säger Ratcliffe enligt Sky Sports.
Efter att Michael Carrick tog över som interimtränare i Manchester United har det gått uppåt. ”The Red Devils” har tagit sig upp i Premier League-tabellen och ligger trea efter 29 omgångar.
En aspekt som har diskuterats är om Carrick blir kvar i United. 44-åringens kontrakt sträcker sig över säsongen och Ratcliffe är fåordig kring framtiden för tränaren.
– Jag tänker inte kommentera det, säger han.
Carrick har tidigare varit tränare Middlesbrough men även assisterande i United under Ole Gunnar Solskjær.
