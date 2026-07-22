Rodri tvingas till operation – osäker prognos

Rodri fick lyfta VM-pokalen i New Jersey.

Nu tvingas den spanska lagkaptenen till operation för sin rygg.

När han är tillbaka är ännu oklart.

Rodri: Foto: Alamy

Rodri startade samtliga matcher för Spanien under VM och blev endast utbytt två gånger. Lagkaptenens insatser ledde till både VM-guld och utnämningen som turneringens bästa spelare.

Det hårda matchandet i Nordamerika kan dock ha kommit med ett pris. Enligt The Athletic kommer mittfältaren att behöva operera sig till följd av en ryggskada. Det finns i dagsläget ingen prognos för när han kan vara tillbaka.

Ballon d’Or-vinnare 2024

Rodris karriär har kantats av skador de senaste säsongerna. Han missade nästan hela 2024/25 till följd av ett skadat korsband. Även den senaste säsongen påverkades och Rodri kunde endast starta lite mer än hälften av matcherna för Manchester City.

Rodri anslöt till den engelska storklubben från Atletico Madrid 2019 och han har spelat lite drygt 300 matcher för klubben.

Så sent som 2024 vann 30-åringen Ballon d’Or och året innan det avgjorde han Champions League-finalen mot Inter, vilket resulterade i Manchester Citys första Europeiska titel.