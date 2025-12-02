Prenumerera

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Romeros cykelspark räddade poäng för Spurs

Tottenham gick mot förlust mot Newcastle United.
Då cyklade Cristian Romero in kvitteringen i den 95:e minuten.

Under tisdagen ställdes Newcastle United mot Tottenham Hotspur i Premier League. Båda lagen har harvat i den nedre halvan av tabellen och inför matchen låg de båda på 18 poäng.

När elvorna presenterades stod det klart att Lucas Bergvall är med från start i Spurs medan Anthony Elanga förpassades till bänken i Newcastle.

Det dröjde till den 71:a minuten innan något av lagen spräckte nollan. Bruno Guimaraes slog till med en läcker bredsida som hittade in i den bortre burgaveln. Drygt sju minuter senare kvitterade Spurs genom Cristian Romero.

I den 86:e minuten tilldelades Newcastle en straff efter en VAR-bedömning av huvuddomaren. Då klev Anthony Gordon fram och smällde in 2–1.

med knappt fyra minuter kvar av matchen lyckades Spurs kvittera igen – och det var Romero igen. Argentinaren drog till med en cykelspark som hittade in och räddade poäng för Tottenham.

