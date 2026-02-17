Rooneys pik till Slot: ”Har inte den auran”

Arne Slot har kritiserats.

Wayne Rooney är inte heller övertygad om Liverpool-tränaren.

– Jag tror helt enkelt att han inte har den auran, säger han i programmet The Overlap.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har halkat efter i toppstriden i Premier League. Huvudtränaren Arne Slot har varit stundtals varit pressad efter att laget har producerat svaga resultat.

En som inte är helt övertygad om att Slot är rätt man vid rodret är den engelske fotbollsikonen Wayne Rooney. Han menar att Slot jämförs med den tidiagre succétränaren Jürgen Klopp.

– Jag har träffat honom (Arne Slot) ett par gånger, men jag tror helt enkelt att han inte har den auran för Liverpool – och det kanske beror på att Liverpool precis har kommit efter Jürgen Klopp som manager – det är svårt för någon att göra det, men jag tror helt enkelt att det inte finns den auran kring honom, säger Rooney i Sky-programmet The Overlap.

Tror Slot kan få sparken

Samtidigt är han medveten om att Slot vann Premier League med Liverpool förra säsongen.

– Det är konstigt, eller hur, att man pratar om att Slot behöver bevisa sig för att få behålla sitt jobb när han uppenbarligen nyligen har vunnit Premier League.

Engelsmannen är säker på att om Liverpool inte slutar på en topp fem-placering i år kommer Slot att sparkas.

– Jag har pratat med flera tränare, och jag vet att de kan vara svåra ibland, men om han inte tar dem till en topp fem-placering i Premier League, kommer han att få sparken, helt säkert.

Liverpool är sexa i Premier League efter 26 omgångar.



